Россия заплатила штраф в 460 млн рублей за спортсмена из Башкирии

Спортсмена приговорили к штрафу после того, как он обманул международную организацию.

Скандальная история легкоатлета Данила Лысенко из Башкирии завершилась. Ранее прыгун в высоту умудрился пропустить сразу три допинг-теста. Лысенко объяснил международным экспертам, что лежал в это время в больнице.

Спортсмена обязали предоставить справку о нахождении в больнице. А позже выяснилось, что документ, который предоставил Лысенко, поддельный. Всероссийской федерации легкой атлетики пришлось вступиться за своего прыгуна, иначе России бы грозило полное отстранение от международных соревнований.

Обозначенная сумма ущерба составила 6 миллионов долларов. И если в американской валюте кажется, что это не столь астрономическая сумма, то в переводе в рубли это уже министерский годовой бюджет - почти 460 миллионов рублей!

В руководстве федерации приняли решение оплатить штраф, чтобы не сталкиваться с запретами.