В Башкирии на помойке нашли медкарты с данными пациентов

Фотографии с места событий очевидцы прислали в редакцию bash.news.

В Стерлитамаке недалеко от поликлиники СК горожане нашли в мусоре целую году медицинских карт. Документы не пустые, все они принадлежат горожанам, внутри - целая история заболеваний.

Отметим, что подобные документы в случае уничтожения не выбрасываются в общем порядке. Медицинские карты, содержащие личные данные пациентов, по закону не могут оказаться в обычной помойке.

Однако, кто-то явно решил пренебречь этим правилом. Горожане осмотрели документы: в некоторых из них можно найти целую биографию людей. Например, данные о прохождении медкомиссии медзаключения о допуске к различным видам деятельности.