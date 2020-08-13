В Башкирии на помойке нашли медкарты с данными пациентов

Фотографии с места событий очевидцы прислали в редакцию bash.news.
В Стерлитамаке недалеко от поликлиники СК горожане нашли в мусоре целую году медицинских карт. Документы не пустые, все они принадлежат горожанам, внутри - целая история заболеваний.
Отметим, что подобные документы в случае уничтожения не выбрасываются в общем порядке. Медицинские карты, содержащие личные данные пациентов, по закону не могут оказаться в обычной помойке.
Однако, кто-то явно решил пренебречь этим правилом. Горожане осмотрели документы: в некоторых из них можно найти целую биографию людей. Например, данные о прохождении медкомиссии медзаключения о допуске к различным видам деятельности.
Обновлено: в ходе проверки выяснилось, что данные снимки - фейк. Данный случай произошёл в Калининграде, но кто-то раскидал эти фотографии по региональным пабликам под видом местных историй.