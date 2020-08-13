Тайна раскрыта: магазин в Уфе объяснил, почему торговал мясом с червями

Вместо сочного куска говядины на столе у уфимки оказались черви и опарыши. Женщина приобрела мясо в одной из торговых точек города.

Новое гастрономическое блюдо не входило в планы семейного ужина. Уфимка Ольга Юдина купила кусочек говядины в мясной лавке недалеко от дома. То, что печень ей продали в накрепко запечатанной темной упаковке, ее не смутило. Однако уже дома, сделав небольшой надрез, она увидела, что из сырого куска мяса начали выползать опарыши.

Я принесла обратно, мне вернули деньги. Сказали, что до меня тоже вернули такую печень. Сказали, сообщат поставщикам. И все на этом. Ольга Юдина

В эту лавку женщина решила зайти впервые, обычно уфимка отоваривается на рынке. Сейчас витрины пусты, владельца торговой точки на месте нет, а продавец не скрывает: протухшее мясо – дело привычное.

Такое бывает, это мухи. Лето же. Так резали, недосмотрели. И мы не посмотрели. Обычное дело. Нечасто бывает, но случается. Продавец

Сами сотрудники магазина не знают, какие компании и фермы поставляют им товар. Продавец признается: иногда мясо привозят и частники. Соответственно, туши животных, которые попадают на прилавок, могут быть не проверены ветеринарной станцией, а о лабораторных исследованиях и речи быть не может.