Тайна раскрыта: магазин в Уфе объяснил, почему торговал мясом с червями

Вместо сочного куска говядины на столе у уфимки оказались черви и опарыши. Женщина приобрела мясо в одной из торговых точек города.
Новое гастрономическое блюдо не входило в планы семейного ужина. Уфимка Ольга Юдина купила кусочек говядины в мясной лавке недалеко от дома. То, что печень ей продали в накрепко запечатанной темной упаковке, ее не смутило. Однако уже дома, сделав небольшой надрез, она увидела, что из сырого куска мяса начали выползать опарыши.
В эту лавку женщина решила зайти впервые, обычно уфимка отоваривается на рынке. Сейчас витрины пусты, владельца торговой точки на месте нет, а продавец не скрывает: протухшее мясо – дело привычное.
Сами сотрудники магазина не знают, какие компании и фермы поставляют им товар. Продавец признается: иногда мясо привозят и частники. Соответственно, туши животных, которые попадают на прилавок, могут быть не проверены ветеринарной станцией, а о лабораторных исследованиях и речи быть не может.
Так как Ольге магазин вернул деньги, обращаться в надзорные ведомства женщина не стала. Однако стоило бы, говорят эксперты. По их словам, покупатели, которые, не подозревая ни о чем, приобретают такой товар к своему столу, рискуют, в первую очередь, своим здоровьем и здоровьем своих близких.