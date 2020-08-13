Жуткая авария с 2 трупами в Уфе: эксклюзивное видео ДТП

Страшная авария с 4 автомобилями унесла жизнь двоих уфимцев.

В Уфе сегодня на улице Сочинской столкнулись четыре автомобиля. В распоряжении редакции bash.news оказались эти жуткие кадры.

На спокойной дороге у мечети «Ихлас» внезапно происходит настоящий ад. Сейчас эту видеозапись предстоит просмотреть сотрудникам столичной Госавтоинспекции.

Кроме двух погибших ещё несколько человек пострадали. Им сейчас оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции тем временем опросили одного из водителей на автомобиле "Тойота Лэнд Крузер", который, как видно по видеозаписи, скатился с горы на Сочинской так, словно шел на таран. Его состояние вызывает у инспекторов вопросы. При этом свое нахождение за рулем он отрицает.