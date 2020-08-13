Ценные, но опасные: зачем хотят спилить деревья у Советской площади в Уфе?

В столице республики решается судьба деревьев на Советской площади. Накануне очередная комиссия оценила состояние зелёных насаждений.

Решение спилить около 110 полувековых лип и елей было принято в ходе реконструкции квартала. Активисты потребовали остановить вырубку деревьев. Эксперты ОНФ поддержали горожан и призвали администрацию Уфы сохранить насаждения. Не смолчал и Институт развития городов.

Громкий треск и осколки стекла повсюду. Ту ночь Лариса Ивановна ещё долго не сможет забыть.

Ситуация была очень нехорошая. Сидят родственники, стоит гроб, и тут дерево падает мне в квартиру. Лариса Положенцева, жительница дома на ул. Советской

И тут не удивительно, что пенсионерка целиком и полностью за вырубку старых насаждений. Женщина живёт в этом доме уже более полувека. Можно сказать, она выросла вместе с этими деревьями и не один раз видела, как погода ломала такие крепкие с виду стволы. Но вот не все жители согласны с уфимкой.

К слову, эти деревья представляют не только экологическую, но и историческую ценность. Для многих Уфа ассоциируется с песней Рима Хасанова «Өфө йукәләре» или в переводе «Уфимские липы».

Я думаю, каждое уфимское дерево, особенно если это уфимская липа, должно быть на особом счету. Самый главный урок, который мы вынесли, это то, что муниципальным властям надо уметь разговаривать с жителями. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Общественник уверен, что конфликта можно было избежать, если бы городские власти прислушивались к мнению людей. Но даже после общественного собрания вопрос о вырубке деревьев остался открытым. А вот биолог утверждает: именно почтенный возраст деревьев и представляет самую большую опасность для жителей столицы. Как объяснил Айрат Ишбирдин, срок биологической жизни насаждений уже подходит к концу.

На просьбы жителей города сохранить деревья отреагировали и в Институте развития городов Республики Башкортостан. Совместно с группой инициативных горожан и общественных деятелей они работают над получением результатов независимой экспертизы состояния лип и елей. Сейчас эксперты предлагают рассмотреть вариант частичной вырубки с постепенным замещением деревьев и сохранением основной структуры аллеи.

Красную метку ставят на те деревья, которые подлежат сносу. А их в зоне реконструкции 111 штук. Вековые липы и клёны. Проектировщики убеждают, главная причина сноса деревьев – их состояние, а не реконструкция территории. По их словам они рассматривали множество вариантов, в том числе и с сохранением некоторых насаждений.

Главным аргументом в защиту вырубки деревьев стала биологическая экспертиза, результаты которой опубликовали на сайте уфимской мэрии. Судя по презентации проекта реконструкции, старые деревья заменят на новые, которые будут гораздо меньше своих предшественников.