Ценные, но опасные: зачем хотят спилить деревья у Советской площади в Уфе?

В столице республики решается судьба деревьев на Советской площади. Накануне очередная комиссия оценила состояние зелёных насаждений.
Решение спилить около 110 полувековых лип и елей было принято в ходе реконструкции квартала. Активисты потребовали остановить вырубку деревьев. Эксперты ОНФ поддержали горожан и призвали администрацию Уфы сохранить насаждения. Не смолчал и Институт развития городов.
Громкий треск и осколки стекла повсюду. Ту ночь Лариса Ивановна ещё долго не сможет забыть.
И тут не удивительно, что пенсионерка целиком и полностью за вырубку старых насаждений. Женщина живёт в этом доме уже более полувека. Можно сказать, она выросла вместе с этими деревьями и не один раз видела, как погода ломала такие крепкие с виду стволы. Но вот не все жители согласны с уфимкой.
К слову, эти деревья представляют не только экологическую, но и историческую ценность. Для многих Уфа ассоциируется с песней Рима Хасанова «Өфө йукәләре» или в переводе «Уфимские липы».
Общественник уверен, что конфликта можно было избежать, если бы городские власти прислушивались к мнению людей. Но даже после общественного собрания вопрос о вырубке деревьев остался открытым. А вот биолог утверждает: именно почтенный возраст деревьев и представляет самую большую опасность для жителей столицы. Как объяснил Айрат Ишбирдин, срок биологической жизни насаждений уже подходит к концу.
На просьбы жителей города сохранить деревья отреагировали и в Институте развития городов Республики Башкортостан. Совместно с группой инициативных горожан и общественных деятелей они работают над получением результатов независимой экспертизы состояния лип и елей. Сейчас эксперты предлагают рассмотреть вариант частичной вырубки с постепенным замещением деревьев и сохранением основной структуры аллеи.
Красную метку ставят на те деревья, которые подлежат сносу. А их в зоне реконструкции 111 штук. Вековые липы и клёны. Проектировщики убеждают, главная причина сноса деревьев – их состояние, а не реконструкция территории. По их словам они рассматривали множество вариантов, в том числе и с сохранением некоторых насаждений.
Главным аргументом в защиту вырубки деревьев стала биологическая экспертиза, результаты которой опубликовали на сайте уфимской мэрии. Судя по презентации проекта реконструкции, старые деревья заменят на новые, которые будут гораздо меньше своих предшественников.
Сейчас разрешения конфликта больше всего ждут подрядчики, которые уже начали реконструкцию Советской площади. Реализация проекта должна быть завершена уже к концу текущего года. Администрация Уфы пообещала не принимать окончательных решений без одобрения горожан.