Бюджетников Башкирии могут перевести на единый банк

500 новых рабочих мест. В Башкортостане появится контакт-центр Росгосстрахбанка, который будет обслуживать всю страну.

Финансовая организация является дочерней компанией корпорации «Открытие», с которой правительство республики подписало соглашение о сотрудничестве. Как сообщил председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов, в сервисном будет много интересных технологичных вакансий для молодежи.

Помимо этого, республика и финансовая корпорация планируют сотрудничать в сферах строительства новых объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Вы именно тот банк, который видит в регионах источник силы, и нам с вами очень приятно работать. Сегодня мы переходим на новый этап нашего сотрудничества. Думаю, это будет способствовать улучшению совместной деятельности и увеличению наших финансовых возможностей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Стороны договорились развивать сотрудничество в области реализации приоритетных национальных и региональных проектов. Около 7 млрд рублей бюджетных средств республики уже размещено на счетах банка «Открытие». Задорнов назвал Башкортостан одним из ключевых регионов России с точки зрения экономического потенциала и масштабов региональной экономики. Не исключено, что сотрудники бюджетной сферы будут переведены на зарплатные карты банка «Открытие».

Уже у «Открытия» около 50 тысяч розничных клиентов, в том числе работники бюджетной сферы. Мы имеем очень хорошую Openkart, зарплатную, кредитную, дебетовую и хотим и дальше продвигать этот продукт в бюджетной сфере.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»