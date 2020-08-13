Бюджетников Башкирии могут перевести на единый банк

Вы именно тот банк, который видит в регионах источник силы, и нам с вами очень приятно работать. Сегодня мы переходим на новый этап нашего сотрудничества. Думаю, это будет способствовать улучшению совместной деятельности и увеличению наших финансовых возможностей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан