Бюджетников Башкирии могут перевести на единый банк

500 новых рабочих мест. В Башкортостане появится контакт-центр Росгосстрахбанка, который будет обслуживать всю страну.
Финансовая организация является дочерней компанией корпорации «Открытие», с которой правительство республики подписало соглашение о сотрудничестве. Как сообщил председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов, в сервисном будет много интересных технологичных вакансий для молодежи.
Помимо этого, республика и финансовая корпорация планируют сотрудничать в сферах строительства новых объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры с использованием механизма государственно-частного партнёрства.
Стороны договорились развивать сотрудничество в области реализации приоритетных национальных и региональных проектов. Около 7 млрд рублей бюджетных средств республики уже размещено на счетах банка «Открытие». Задорнов назвал Башкортостан одним из ключевых регионов России с точки зрения экономического потенциала и масштабов региональной экономики. Не исключено, что сотрудники бюджетной сферы будут переведены на зарплатные карты банка «Открытие».