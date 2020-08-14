8 молодых ученых из Башкирии получили гранты Президента России

В конкурсе на получение материальной поддержки участвовали кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук младше 40 лет. Среди требований к проектам – актуальность проблемы, новизна решения и значимость для отраслей промышленности. Кандидатам наук выдают по 600 тысяч рублей, докторам – по миллиону. Они направят деньги на дальнейшие научные исследования.