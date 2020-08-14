В Уфе наградили врачей, работавших в ковид-госпиталях

Сегодня в Уфе наградили работников клиники БГМУ за работу во время пандемии. Благодарственные письма и почетные грамоты от депутатов Госдумы и Курултая, знаки отличника здравоохранения республики получили 40 сотрудников медучреждения.

Большинство из них – врачи, которые заступали на 2-недельные смены в ковид-госпиталях, выезжали в командировки, чтобы помочь коллегам из других регионов.

К слову, в Киргизии почти половину врачебного десанта из республики составляют именно студенты. Как отметили в университете, это те, кто сам изъявил желание и прошел подготовку. Ранее студенты уже выезжали и в Карачаево-Черкесию и Амурскую область. И такой опыт бесценен для них как будущих специалистов.