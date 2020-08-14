"Крузак-убийца": устроивший ДТП с 2 трупами в Уфе внедорожник имеет темное прошлое

На огромной скорости "Лэнд Крузер" в четверг вечером снес сразу несколько автомобилей на улице Сочинской. Однако в истории этого автомобиля это не первое жесткое ДТП.

Все произошло 13 августа в девятом часу вечера в районе мечети "Ихлас". Автомобиль "Тойота Лэнд Крузер" под управлением 38-летнего уфимца на огромной скорости летел в сторону Монумента Дружбы. Аккурат на перекрестке у мечети произошла массовая авария, японский внедорожник подмял под себя сразу 4 автомобиля.

Среди них была отечественная "девятка", у которой просто не было шансов. Легковушку буквально разорвало на части от удара (на фото ниже). В результате страшной аварии погибли двое человек.

Наши репортеры побывали на месте трагедии. Максимально оперативно сюда прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. Еще несколько человек оказалось в списке пострадавших: им своевременно оказали медицинскую помощь. Водителя "крузака" сразу же заковали в наручники.

Вот этот мужчина.

В машине гаишников он вел себя агрессивно. На стандартные вопросы стражей порядка он пытался их убедить, что не ехал за рулем. То и дело он повторял, что шел пешком. Однако полицейские самолично достали его из дорогого внедорожника, да и документы не обманешь. Поэтому включить "синдром Ефремова" не удалось.

Сотрудники ГИБДД, а вскоре и мы вместе с очевидцами, стали перешептываться: нам всем казалось, что госномер "крузака", как и сам его владелец, нам уже знакомы. Но, если лица можно спутать, то память на номера - нет.

Отмотаем события в конец 2017 года. Дорога на Жилино, 22 декабря. Одинокую бабушку, которая идет по пешеходному переходу от остановки на другую сторону трассы, сбивает черный "Лэнд Крузер". От удара его начинает шатать, автомобиль останавливается.

На видео номеров не видно. Но, спасибо интернету, остались архивные снимки из фототаблицы инспекторов, где все цифры и буквы отчетливо видно: Н070РУ102RUS.

Проходит почти 3 года. Внедорожник был с любовью восстановлен, но...

Тот же самый "крузак" 13 августа вылетает на перекресток у "Ихласа" и устраивает настоящий автомобильный апокалипсис. Мы успели сфотографировать его госномер. Нет сомнений, это тот же самый автомобиль.

В то же время мы не утверждаем, что за рулем в минувший четверг и 3 года назад был один и тот же человек. По нашим данным в аварии на зимней трассе за рулем "Тойоты" сидел близкий родственник 38-летнего мужчины. Выжить после такого удара у женщины не было никаких шансов. Местные жители в очередной раз после трагедии потребовали от властей установить на этом участке трассы светофор.

Водитель "Лэнд Крузера" был задержан. Сейчас по данному факту проводится проверка. На месте аварии работали криминалисты и эксперты. Уже совсем скоро суд определит меру пресечения виновника страшной аварии.

Обновлено после публикации: за рулем внедорожника в 2017 году был родной отец мужчины.