В Башкирии загадочно пропала 20-летняя девушка

В Мелеузовском районе Башкирии пропала без вести 20-летняя Елизавета Тетюшкина. Жительницу поселка Нугуш ищут со вчерашнего дня. В день исчезновения она уехала кататься на велосипеде, однако домой так и не вернулась.

Приметы Елизаветы: телосложение спортивное, рост около 170 см, светловолосая, голубе глаза. Она была одета в лосины черного цвета и джинсовую рубашку. На ногах у нее были сиреневые кроссовки.