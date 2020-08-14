Стобалльники из Башкирии рассказали, куда хотят поступить

Стобалльники ЕГЭ рассказали, в вузы каких городов подали документы. В приоритете Москва и Санкт-Петербург.

Журналисты БСТ пообщались с отличниками из Дюртюлинского района, а также спросила у их учителей: в чем их секрет подготовки, на что они потратят свою новую премию? Напомним, в правительстве региона решили всех педагогов, чьи воспитанники сдали госэкзамен на отлично, поощрить выплатой в 50 тысяч рублей. По республике их насчитывается 106 человек.

Всего экзамен сдали 17 902 выпускника. В этом году количество экзаменационных работ, получивших 100 баллов, увеличилось до 127. Это на 16 больше по сравнению с 2019-м.