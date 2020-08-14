В Кугарчинском районе прошел форум «Йыйын молодёжи Башкортостана»

В Кугарчинском районе республики прошёл межрегиональный образовательно-культурный форум «Йыйын молодёжи Башкортостана». Делегаты из разных уголков республики и страны, среди которых гости из Сибири, Оренбургской и Самарской областей, на три дня объединились в одно маленькое государство на территории Мурадымовского ущелья.

Участники не только дискутировали, было организовано множество образовательно-развлекательных площадок. Можно было приобщиться к башкирской культуре, познавая искусство вышивки, попробовать силы в борьбе на поясах, а также пострелять из древнего лука и пистолета. Организаторы также подготовили этноквест «Наследие Урала» и парламентские дебаты на башкирском и русском языках.

Что такое форум в моем понимании: это сравнить себя с остальными и понять, где ты находишься, прямо здесь принять решение, двигаться вперед к новым знаниям и начать реализовывать какие-то мечты и замыслы, не уезжая домой, а прямо здесь начинать. Не откладывать на понедельника, на завтра и послезавтра. Эльбрус Нигматуллин, четырёхкратный победитель турнира «самый сильный человек России»

Испытать свои силы гости могли и в канатной баталии с «Самым сильным человеком России» Эльбрусом Нигматуллином. Как подчеркивают организаторы, форум дает уникальную возможность познакомиться с новыми друзьями, встретиться с профессионалами своего дела, проявить свои творческие, физические способности и ставить цели на будущее. Каждый день завершался концертной программой и дискотекой.