В Уфе иномарка протаранила торговый павильон

Сегодня, 14 августа, около пяти часов утра произошла серьёзная авария. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на улице 50 лет СССР. По сообщениям пресс-службы УГЗ Уфы, в аварии ест пострадавшие.

Водитель на «Порш Коен» не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон. Из-за сильного столкновения некоторых участников аварии зажало. На место происшествия срочно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

Пострадавших 32 и 34 лет удалось деблокировать. Их срочно передали медикам для оказания дальнейшей помощи. Точная причина аварии ещё неизвестна.