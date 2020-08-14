В Уфе пять дней назад без вести пропал 11-летний ребенок

В Уфе без вести пропал 11-летний Рамиль Волжанин. Информация о его поисках появилась в социальной группе волонтерского движения "Лиза Алерт". Известно, что мальчик исчез 10 август. О нем нет никаких новостей уже пятый день.
Волонтеры сообщили, что ребенок вышел из дома и пропал. Поиски осложняет тот факт, что мальчик нуждается в медицинской помощи.
Был одет:
В день исчезновения на Рамиле была черная футболка, синие спортивные брюки и зеленая куртка. На голову мальчик надел черную кепку.
Приметы Рамиля:
рост 153 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Если Вам что-либо известно о местонахождении ребенка, просим вас позвонить по номерам 102 или 8-800- 700-54-52.