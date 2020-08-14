На трассе в Башкирии рабочий задавил своего коллегу

Смертельная авария зафиксирована на трассе Уфа-Оренбург. На 223 км дороги проводились ремонтные работы. Один из рабочих трагически погиб прямо на рабочем месте.

Дорожная бригада отсыпала обочины. Накануне, 13 августа, вечером водитель подрядной организации передвигался за рулем «Исузу». Рабочий двигался задним ходом, когда случайно совершил наезд на коллегу.

К сожалению, рабочий получил серьёзные травмы. Они оказались несовместимы с жизнью. Помочь пострадавшему возможности не было.