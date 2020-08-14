В Уфе ночью в лесу пропала компания друзей

В башкирской столице ночью пропала компания друзей. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС. Пропажа уфимцев произошла в Дёмском районе.

Инцидент зафиксирован недалеко от СНТ «Яблонька». В лесу пропали два парня и одна девушка. Поиски пропавших оказались недолгими.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Уфы быстро вышли на след «потеряшек». Уфимцев удалось вывести из леса и благополучно доставить домой. Напомним, на этой неделе пропала группа туристов из 8 человек недалеко от водопада Атыш. У пропавших не было связи, а из-за дождливой погодырека разлилась, поэтому туристы не смогли перебраться с другого берега.