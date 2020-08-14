Жительница Уфы назвала спасенного котёнка в честь вратаря «Салавата Юлаева»

Жительница Уфы нашла во дворе больного котенка и назвала его в честь вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы. Светлана Мамяшева буквально спасла маленького питомца, который почти ничего не видел.
Светлана Мамяшева не дала месячному котенку погибнуть. Уже на следующий день она вместе с малышом отправилась к ветеринару. Там ему назначили лечение. Предварительно оно должно занять полтора месяца. Но спустя неделю повторный визит к врачу подарил хорошую новость. Юха восстанавливается быстрее, чем предполагалось.
В новом доме котенка встретили еще два пушистых питомца: кошка Гретта и кот Тема. Их Светлана тоже спасла от жизни на улице, приютив в своей квартире. А имя Юха малышу дали неспроста.
Юха обыкновенный, ласковый и игривый котенок. Но оставить его у себя Светлана не может, так как дома уже живут питомцы. По окончании лечения девушка будет искать ему новых, ответственных хозяев.
Вот так благодаря неравнодушию и доброте девушки у котенка началась новая, нормальная жизнь. Неизвестно, знает ли про своего тезку Юха Метсола, но наверняка все его мысли связаны с предстоящим сезоном.