Жительница Уфы назвала спасенного котёнка в честь вратаря «Салавата Юлаева»

Жительница Уфы нашла во дворе больного котенка и назвала его в честь вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы. Светлана Мамяшева буквально спасла маленького питомца, который почти ничего не видел.

Светлана Мамяшева не дала месячному котенку погибнуть. Уже на следующий день она вместе с малышом отправилась к ветеринару. Там ему назначили лечение. Предварительно оно должно занять полтора месяца. Но спустя неделю повторный визит к врачу подарил хорошую новость. Юха восстанавливается быстрее, чем предполагалось.

У этого котенка был хламидиоз, гнойное поражение глаз. Хозяйка его практически долечила. Осталось сделать антибиотики, витамины, и глазки будут нормальными. Ансар Шарипов, ветеринарный врач

В новом доме котенка встретили еще два пушистых питомца: кошка Гретта и кот Тема. Их Светлана тоже спасла от жизни на улице, приютив в своей квартире. А имя Юха малышу дали неспроста.

Ассоциации с Юхой Метсолой возникли тогда, когда я увидела, что он борется со своей болезнью также стойко, как Юха защищает ворота. Светлана Мамяшева, жительница г. Уфы

Юха обыкновенный, ласковый и игривый котенок. Но оставить его у себя Светлана не может, так как дома уже живут питомцы. По окончании лечения девушка будет искать ему новых, ответственных хозяев.