Житель Башкирии поджёг отца-инвалида и сбежал

Ужасное преступление произошло в Дюртюлинском районе. Местный житель зверски избил отца-инвалида, поджег дом, а после пустился в бега. Подробности шокирующего преступления рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Молодой человек проживал вместе с отцом-инвалидом в частном доме. В один из вечером между родственниками произошёл конфликт. Парень не смог сдержать агрессию и сильно избил больного отца. После преступник поджёг дом родителя, украл машину местного сельсовета и пустился в бега.