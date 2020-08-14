Жители Башкирии заключили более 2 тыс соцконтрактов

Более двух тысяч социальных контрактов заключено в Башкортостане. Об этом сообщили в республиканском Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.

Наибольшие выплаты – на общую сумму в 54 млн рублей – направлены тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Башкортостане.

Добавим, что соцконтракт позволяет со дня трудоустройства в течение трех месяцев получать почти по 10 с половиной тысяч рублей. На обучение или допобразование выделяется – д о 30 тысяч рублей, предпринимателям или самозанятым единовременная выплата составляет до 100 тысяч рублей.