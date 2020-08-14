В Уфе может подорожать проезд на автобусах

Жителей Уфы ждут неприятные изменения. Проезд на общественном транспорте может подорожать. Госкомитет по тарифам уже подготовил проект постановления.

Проезд в автобусах может вырасти до 28 рублей. Однако цена по карте «Алга» не изменится – она так и будет составлять 20 рублей. Об этом сообщили сегодня, 14 августа, в администрации Уфы на пресс-конференции по организации транспортного обслуживания населения.

Когда ждать повышения цен, пока неизвестно. Такие изменения связаны с несколькими причинами. Во-первых, сократился пассажиропоток, а топливо при этом подорожало. Вторая причина повышения цен – старый подвижный состав, который требует скорейшего обновления.

Фото: Башинформ. 