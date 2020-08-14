В Уфе может подорожать проезд на автобусах

Проезд в автобусах может вырасти до 28 рублей. Однако цена по карте «Алга» не изменится – она так и будет составлять 20 рублей. Об этом сообщили сегодня, 14 августа, в администрации Уфы на пресс-конференции по организации транспортного обслуживания населения.