В России за сутки скончались 114 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Так, за сутки было зарегистрировано ещё 5065 заболевших COVID-19. За всё время пандемии выявлено 912 823 пациентов.

Количество пациентов, которые переносят болезнь одновременно, сокращается. Число активных случаев достигает 174 361 человек. Это количество уменьшилось за сутки на 1617 пациентов.