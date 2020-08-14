Профсоюзы Башкирии намерены собрать на флешмоб 3000 человек у подножья Куштау

Профсоюзные организации Башкирии намерены выйти на протестную акцию к подножью шихана Куштау. Об этом сообщает «Горобзор» со ссылкой на главу Росхимпрофсоюза в РБ Гузель Мирошниченко. По ее словам, мероприятие запланировано на завтра, 15 августа. Участие в ней примут около 3 тысяч человек.
Протестная акция в виде флешмоба, которую поддерживают профсоюзы Башкирии и Росхимпрофсоюз, соберет работников химических предприятий Старлитамака, в том числе БСК, Ишимбая, профсоюзных активистов из Уфы и других городов и районов республики.
По словам лидера профсоюза, флешмоб пройдёт в строгом соответствии с законодательством РФ и не будет считаться несанкционированным мероприятием, так как на нём не будет звукоусиливающей аппаратуры, не будет плакатов, лозунгов.
Основная задача протестующих против разработки Куштау – раскачать политическую и социально-экономическую стабильность в регионе, считает лидер профсоюзов.