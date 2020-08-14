Профсоюзы Башкирии намерены собрать на флешмоб 3000 человек у подножья Куштау

«Это не митинг, не шествие, это флешмоб, на который не нужны никакие разрешения. Цель акции – поддержать работников БСК, которые могут потерять работу, если завод остановится из-за кучки «горлопанов», да к тому же в основном не проживающих ни в Стерлитамаке, ни в Ишимбае. Особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников БСК на их рабочие места — на месторождение (на разработку которого оформлены все необходимые разрешения), блокирует технику – выявлены ваххабиты и националисты, состоявшие в запрещенных в России организациях, и сторонники одиозного политика Навального, который о существовании Куштау наверняка ранее и не догадывался, и ни разу не был на горе. Все они преследуют свои политические, идеологические и, иногда, чисто хулиганские цели»

Гузель Мирошниченко