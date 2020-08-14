Профсоюзы Башкирии намерены собрать на флешмоб 3000 человек у подножья Куштау

Профсоюзные организации Башкирии намерены выйти на протестную акцию к подножью шихана Куштау. Об этом сообщает «Горобзор» со ссылкой на главу Росхимпрофсоюза в РБ Гузель Мирошниченко. По ее словам, мероприятие запланировано на завтра, 15 августа. Участие в ней примут около 3 тысяч человек.

Протестная акция в виде флешмоба, которую поддерживают профсоюзы Башкирии и Росхимпрофсоюз, соберет работников химических предприятий Старлитамака, в том числе БСК, Ишимбая, профсоюзных активистов из Уфы и других городов и районов республики.

По словам лидера профсоюза, флешмоб пройдёт в строгом соответствии с законодательством РФ и не будет считаться несанкционированным мероприятием, так как на нём не будет звукоусиливающей аппаратуры, не будет плакатов, лозунгов.

«Это не митинг, не шествие, это флешмоб, на который не нужны никакие разрешения. Цель акции – поддержать работников БСК, которые могут потерять работу, если завод остановится из-за кучки «горлопанов», да к тому же в основном не проживающих ни в Стерлитамаке, ни в Ишимбае. Особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников БСК на их рабочие места — на месторождение (на разработку которого оформлены все необходимые разрешения), блокирует технику – выявлены ваххабиты и националисты, состоявшие в запрещенных в России организациях, и сторонники одиозного политика Навального, который о существовании Куштау наверняка ранее и не догадывался, и ни разу не был на горе. Все они преследуют свои политические, идеологические и, иногда, чисто хулиганские цели»

Гузель Мирошниченко

Основная задача протестующих против разработки Куштау – раскачать политическую и социально-экономическую стабильность в регионе, считает лидер профсоюзов.