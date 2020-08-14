В Башкирии водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину

Накануне, 13 августа, в Сибае произошла смертельная авария. Водитель «Volkswagen Passat» переехал лежащего на земле мужчину. А в Стерлибашевском районе в тот же день произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

38-летний житель Сибая совершил наезд на пешехода 62 лет. Мужчина получил большое количество травм, от которых погиб на месте аварии. По словам водителя, пешеход уже лежал на земле. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Вторая смертельная авария зафиксирована на 61 км автодороги Киргиз-Мияки – Арсланово – Стерлибашево. 56-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2104» не уступил дорогу «Киа Спортэйдж». В результате произошло столкновение, которое унесло жизнь водителя отечественного автомобиля. Мужчина скончался в больнице.