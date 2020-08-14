В Уфе девушка на «Тойоте» сбила маму с ребенком

Сегодня, 14 августа, в Уфе зафиксировано ещё одно жуткое дорожно-транспортное происшествие. Уфимка на «Тойоте» сбила маму с ребёнком. Семья переходила дорогу по зебре.

Инцидент произошёл в районе УГНТУ. По сообщениям очевидцев, за рулём автомобиля находилась 20-летняя девушка. При столкновении маму и малыша сильно отбросило в разные стороны.

На место происшествия срочно выехали сотрудники скорой помощи. Источник bash.news сообщает, что пострадавший ребёнок впал в кому. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить.