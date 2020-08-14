Радий Хабиров ввел режим ЧС в районах Башкирии

Официальный Указ был опубликован сегодня, 14 августа.
Глава региона Радий Хабиров распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации до 20 августа сразу в нескольких районах Башкирии. В первую очередь это связано с последствиями сильной засухи.
На протяжении нескольких недель в регионе стояла страшная страшная. Столбик термометра поднимался до +38 в тени, а уж если говорить о температуре на солнце, то то в этих случаях были совершенно запредельные показатели.
За время режима ЧС Минсельхоз Башкирии должен максимально точно подсчитать и возместить нанесенный ущерб. Администрациям районов предписано смягчить последствия засухи.
Список районов, в которых введен режим ЧС: Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зилаирский, Зианчуринский, Куюргазинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Салаватский, Учалинский, а также город Кумертау.