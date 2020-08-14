Радий Хабиров ввел режим ЧС в районах Башкирии

Глава региона Радий Хабиров распорядился ввести режим чрезвычайной ситуаци и до 20 августа сразу в нескольких районах Башкирии . В первую очередь это связано с последствиями сильной засухи .

На протяжении нескольких недель в регионе стояла страшная страшная. Столбик термометра поднимался до +38 в тени, а уж если говорить о температуре на солнце, то то в этих случаях были совершенно запредельные показатели.