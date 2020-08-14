Стала известна личность очередной жертвы коронавируса в Башкирии

В Башкирии увеличилось число жертв коронавируса. На сегодняшний день в регионе зарегистрирована 26 смерть из-за covid-19. В Минздраве РБ рассказали о личности очередного пациента, скончавшегося от инфекции.

Умершим от коронавируса был 57-летний житель Стерлитамака. В ведомстве подчеркнули, что пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. Ранее у него были диагностированы геморрагический бронхит и острая респираторная недостаточность.