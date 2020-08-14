Виновник ДТП с 3 трупами в Уфе уверен, что ехал со скоростью 60 км/ч

Водителя, который устроил вчера страшное ДТП в Уфе, сегодня привезли в суд на процедуру ареста.

Уфимец Эдуард Г. уже выглядит лучше. По всей вероятности, он либо выспался, либо пришел в себя. Водитель "Крузака" с ходу пожаловался, что его до сих пор не кормили. А ведь он, судя по всему, ел последний раз уже очень давно: нашей редакции он признался, что вчера ехал в "Ленту" за продуктами.

Мужчина не смог вспомнить, как начинался вечер. При этом инспектором 38-летний Эдуард признался на месте ДТП, что выпил бутылку водки. Однако теперь он, как говорят в народе, "включил заднюю".

У меня была кока-кола с собой. На видео со мной она есть. Про 1,2 промилле ничего не знаю, у меня кола была. Я в «Ленту» ехал за продуктами. Можете проверять меня на кровь, на что угодно, ничего не найдете. У меня был шок, меня ударила подушка безопасности. Я не гнал, скорость 60 километров в час была. Вы замеряли эту скорость? Эдуард, водитель "Лэнд Крузера"

Если вы забыли, мы напомним. Это - видео с камеры наблюдения в момент аварии. Невооруженным глазом видно, с какой скорость мог передвигаться водитель.

Что касается признания вины, то и здесь его позиция очень странная: ничего не помнит, сильно не гнал, но перед родственниками - извиняется.

Я приношу семьям соболезнования. Я этого не хотел. Эдуард, водитель "Лэнд Крузера"

Также мужчина рассказал, что занимается ремонтом автомобилей. Три года назад его отец на этом же авто сбил женщину на трассе около Жилино. Отец год назад скончался, а Эдуард долго чинил элитный внедорожник после наезда на женщину.