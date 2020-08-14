Житель Башкирии попытался зарезать родного брата

Пресс-служба МВД по РБ сообщила подробности преступления. 26-летний парень с женой выпивал вместе с 31-летним братом и его супругой. Старший брат решил прилечь поспать, но ему очень мешали разговоры брата с женой. Между родственниками вспыхнула ссора, во время которой младший братишка схватил нож и ударил им брата в живот.