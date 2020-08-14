Ляйсан Утяшева написала трогательный пост, посвященный покойной маме

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева посвятила трогательный пост покойной маме. В 2012 году мама спортсменки трагически скончалась от инфаркта. Ляйсан Утяшева поделилась, что до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.
14 августа Зульфие Утяшевой могло исполниться 56 лет. За восемь лет принять факт того, что родной мамы больше нет, очень сложно. Ляйсан Утяшева отметила, что в своих детях замечает черты матери.
Напомним, этим летом Ляйсан Утяшева провела отпуск в родной Раевке. Телеведущая с теплотой и трепетом отзывалась о родных местах и даже провела для подписчиков небольшую экскурсию по посёлку.
Фото: liasanutiasheva