Ляйсан Утяшева написала трогательный пост, посвященный покойной маме

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева посвятила трогательный пост покойной маме. В 2012 году мама спортсменки трагически скончалась от инфаркта. Ляйсан Утяшева поделилась, что до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.

14 августа Зульфие Утяшевой могло исполниться 56 лет. За восемь лет принять факт того, что родной мамы больше нет, очень сложно. Ляйсан Утяшева отметила, что в своих детях замечает черты матери.

Моя мудрая мамочка, я скучаю! Невозможно привыкнуть, что не могу позвонить и услышать твой голос... Надо быть взрослой, но у меня не получается... София очень похожа на тебя, а у Роберта твоя ямочка на щечке. Сегодня у тебя был бы День рождения, 56 лет... Вечная память.

Ляйсан Утяшева 

Напомним, этим летом Ляйсан Утяшева провела отпуск в родной Раевке. Телеведущая с теплотой и трепетом отзывалась о родных местах и даже провела для подписчиков небольшую экскурсию по посёлку.

Фото: liasanutiasheva