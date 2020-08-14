Ляйсан Утяшева написала трогательный пост, посвященный покойной маме

Моя мудрая мамочка, я скучаю! Невозможно привыкнуть, что не могу позвонить и услышать твой голос... Надо быть взрослой, но у меня не получается... София очень похожа на тебя, а у Роберта твоя ямочка на щечке. Сегодня у тебя был бы День рождения, 56 лет... Вечная память.

Ляйсан Утяшева