Соседи «уфимского Ефремова» могли остановить его, но не стали

Я не знаю, почему, но он снова выбежал из дома. Прыгнул за руль. Может, губа «засвистела», не знаю. Жена кричала соседям, которые были рядом с ним на парковке, чтобы они остановили его. Мужики судя по всему не сразу поняли, зачем его тормозить. Вот он так и уехал из двора. А потом смотрим во всех новостях - он какую-то жесть устроил на Сочинской.

Айдар Н., сосед водителя "Лэнд Крузера"