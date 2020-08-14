Соседи «уфимского Ефремова» могли остановить его, но не стали

Мужчина был пьян задолго до того, как сел за руль. 

Редакция bash.news пообщалась с жителями дома, в котором проживает 38-летний автомеханик Эдуард Г. вместе с супругой. Многие из них вчера стали свидетелями того, как пьяный «в ноль» мужчина садился за руль. 

Очевидцы поясняют: домой ранее его привезла жена. Мужчина был навеселе, весь день был на гулянке. 

Я не знаю, почему, но он снова выбежал из дома. Прыгнул за руль. Может, губа «засвистела», не знаю. Жена кричала соседям, которые были рядом с ним на парковке, чтобы они остановили его. Мужики судя по всему не сразу поняли, зачем его тормозить. Вот он так и уехал из двора. А потом смотрим во всех новостях - он какую-то жесть устроил на Сочинской. 

Айдар Н., сосед водителя "Лэнд Крузера"

Водителя элитного внедорожника не зря сравнивают с Михаилом Ефремовым. На месте аварии вчера он заявил, что вообще шел пешком мимо и никого не сбивал. А сегодня в суде Эдуард Г. продолжил свой «спектакль».

Уфимец стал уверять наших журналистов, что ехал со скоростью 60 километров в час, при этом он не может вспомнить, как выходил из дома и садился за руль. 

Если вы еще не видели, именно так по версии столичного лихача выглядит разрешенная для города скорость. 

Суд уже вынес свой вердикт: 38-летний мужчина взял под стражу на 2 месяца. А тем временем в списке погибших числится уже три человека. Все эти обстоятельства для следствия станут отягчающими. 

Редакция bash.news будет следить за развитием событий. 