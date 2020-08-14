«Салават Юлаев» стал победителем Кубка Башкирии по хоккею

Накануне в Уфе подвели итоги предсезонного хоккейного турнира Кубок Республики Башкортостан. В десятый юбилейный раз победителем этих соревнований стал уфимский «Салават Юлаев». В решающем матче башкирская команда переиграла череповецкую «Северсталь».  

Интрига перед заключительным днем уфимского турнира была так лихо закручена, что на победу претендовали все без исключения команды. В дневной встрече челябинский «Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме – 4:3.

Много на что посмотрели. Есть ошибки, недочеты. Будем работать над ними на тренировках.

Сергей Калинин, нападающий ХК «Трактор»

В вечерней игре хозяева площадки – хоккеисты «Салавата Юлаева»  – встретились с «Северсталью». В первой тройке уфимцев был заявлен Родион Амиров, который недавно вернулся из расположения молодежной сборной России. Форвард успел таким образом принять участие уже в двух предсезонных турнирах. Череповчане несмотря на то, что по именам их состав уступает сопернику, дали настоящий бой. Они же и открыли счёт во втором периоде усилиями Владислава Кары.

Хорошая игра. Соперник мастеровитый. Не проиграли в характере.

 Антон Сизов, защитник ХК «Северсталь»

Продолжает набирать форму финский новичок «Салавата» Маркус Гранлунд. Именно он в третьем периоде выровнял положение. Бывший НХЛовец быстро осваивается в команде. Несмотря на то, что приехал в распоряжении клуба позже других, уже чувствует себя комфортно.

Я много тренировался летом в Финляндии. Думаю, что я в хорошей форме. Не чувствую, что отстаю от других игроков в команде в плане подготовки.

Маркус Гранлунд, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Оформить победу в основное время «Салавату» не удалось. Великолепный матч провел голкипер «Северстали» Подъяпольский. Его стараниями череповчане отбились в концовке и игра перешла в овертайм. Уфимцы получили большинство, которое реализовал Никита Сошников – 2:1. Победа в матче и турнире. Для первого места «Салавату» хватило пяти очков. «Трактор»  – второй, замкнули тройку нижнекамцы.

Сложно подвести итоги предсезонного турнира. В игровом плане нельзя никакие итоги подвести. Многие игроки под нагрузками, но по многим уже можно сказать что уровню «Салавата» они не соответствуют.

Денис Таипов, спортивный журналист

В целом «Салават» оставляет приятное впечатление. Много новичков в команде. Но ждать какого-то красивого хоккея не приходится. До начала чемпионата время еще есть.

Владимир Бакулин, спортивный журналист

По окончании заключительного матча были определены лучшие игроки турнира. Среди вратарей выделили уфимца Юху Метсолу, среди защитников новичка «Трактора» Лоуренса Пилута. Лучшим форвардом был признан Александр Кучерявенко из «Нефтехимика».