«Салават Юлаев» стал победителем Кубка Башкирии по хоккею

Накануне в Уфе подвели итоги предсезонного хоккейного турнира Кубок Республики Башкортостан. В десятый юбилейный раз победителем этих соревнований стал уфимский «Салават Юлаев». В решающем матче башкирская команда переиграла череповецкую «Северсталь».

Интрига перед заключительным днем уфимского турнира была так лихо закручена, что на победу претендовали все без исключения команды. В дневной встрече челябинский «Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме – 4:3.

Много на что посмотрели. Есть ошибки, недочеты. Будем работать над ними на тренировках. Сергей Калинин, нападающий ХК «Трактор»

В вечерней игре хозяева площадки – хоккеисты «Салавата Юлаева» – встретились с «Северсталью». В первой тройке уфимцев был заявлен Родион Амиров, который недавно вернулся из расположения молодежной сборной России. Форвард успел таким образом принять участие уже в двух предсезонных турнирах. Череповчане несмотря на то, что по именам их состав уступает сопернику, дали настоящий бой. Они же и открыли счёт во втором периоде усилиями Владислава Кары.

Хорошая игра. Соперник мастеровитый. Не проиграли в характере. Антон Сизов, защитник ХК «Северсталь»

Продолжает набирать форму финский новичок «Салавата» Маркус Гранлунд. Именно он в третьем периоде выровнял положение. Бывший НХЛовец быстро осваивается в команде. Несмотря на то, что приехал в распоряжении клуба позже других, уже чувствует себя комфортно.

Я много тренировался летом в Финляндии. Думаю, что я в хорошей форме. Не чувствую, что отстаю от других игроков в команде в плане подготовки. Маркус Гранлунд, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Оформить победу в основное время «Салавату» не удалось. Великолепный матч провел голкипер «Северстали» Подъяпольский. Его стараниями череповчане отбились в концовке и игра перешла в овертайм. Уфимцы получили большинство, которое реализовал Никита Сошников – 2:1. Победа в матче и турнире. Для первого места «Салавату» хватило пяти очков. «Трактор» – второй, замкнули тройку нижнекамцы.

Сложно подвести итоги предсезонного турнира. В игровом плане нельзя никакие итоги подвести. Многие игроки под нагрузками, но по многим уже можно сказать что уровню «Салавата» они не соответствуют. Денис Таипов, спортивный журналист

В целом «Салават» оставляет приятное впечатление. Много новичков в команде. Но ждать какого-то красивого хоккея не приходится. До начала чемпионата время еще есть. Владимир Бакулин, спортивный журналист