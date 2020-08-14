«Салават Юлаев» стал победителем Кубка Башкирии по хоккею

Накануне в Уфе подвели итоги предсезонного хоккейного турнира Кубок Республики Башкортостан. В десятый юбилейный раз победителем этих соревнований стал уфимский «Салават Юлаев». В решающем матче башкирская команда переиграла череповецкую «Северсталь».
Интрига перед заключительным днем уфимского турнира была так лихо закручена, что на победу претендовали все без исключения команды. В дневной встрече челябинский «Трактор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме – 4:3.
В вечерней игре хозяева площадки – хоккеисты «Салавата Юлаева» – встретились с «Северсталью». В первой тройке уфимцев был заявлен Родион Амиров, который недавно вернулся из расположения молодежной сборной России. Форвард успел таким образом принять участие уже в двух предсезонных турнирах. Череповчане несмотря на то, что по именам их состав уступает сопернику, дали настоящий бой. Они же и открыли счёт во втором периоде усилиями Владислава Кары.
Продолжает набирать форму финский новичок «Салавата» Маркус Гранлунд. Именно он в третьем периоде выровнял положение. Бывший НХЛовец быстро осваивается в команде. Несмотря на то, что приехал в распоряжении клуба позже других, уже чувствует себя комфортно.
Оформить победу в основное время «Салавату» не удалось. Великолепный матч провел голкипер «Северстали» Подъяпольский. Его стараниями череповчане отбились в концовке и игра перешла в овертайм. Уфимцы получили большинство, которое реализовал Никита Сошников – 2:1. Победа в матче и турнире. Для первого места «Салавату» хватило пяти очков. «Трактор» – второй, замкнули тройку нижнекамцы.
По окончании заключительного матча были определены лучшие игроки турнира. Среди вратарей выделили уфимца Юху Метсолу, среди защитников новичка «Трактора» Лоуренса Пилута. Лучшим форвардом был признан Александр Кучерявенко из «Нефтехимика».