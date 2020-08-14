Радий Хабиров вручил ключи от новых передвижных маммографов

Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи ещё от трёх передвижных кабинетов маммографии. Первые пять таких комплексов передали центральным районным больницам в июле.
Таким образом все восемь медицинских округов региона теперь обеспечены необходимым оборудованием для раннего выявления рака молочной железы у женщин республики. Передвижные кабинеты будут включены в составы «Поездов здоровья». Анализ на современном оборудовании займёт не более пяти минут. В текущем году Минздрав также планирует закупить мобильный стоматологический кабинет и передвижную поликлинику.