Радий Хабиров вручил ключи от новых передвижных маммографов

Один из принципов моей работы в системе здравоохранения – приблизить медицину к людям. Мне очень не нравится, когда человек из деревни, из Баймакского района для какой-то процедуры должен ехать в Стерлитамак или в Уфу. Это ещё дальше и тяжелее, они эмоционально ещё переживают. Поэтому медицину приближаем к ним.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан