Радий Хабиров вручил ключи от новых передвижных маммографов

Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил ключи ещё от трёх передвижных кабинетов маммографии. Первые пять таких комплексов передали центральным районным больницам в июле.

Таким образом все восемь медицинских округов региона теперь обеспечены необходимым оборудованием для раннего выявления рака молочной железы у женщин республики. Передвижные кабинеты будут включены в составы «Поездов здоровья». Анализ на современном оборудовании займёт не более пяти минут. В текущем году Минздрав также планирует закупить мобильный стоматологический кабинет и передвижную поликлинику.

Один из принципов моей работы в системе здравоохранения – приблизить медицину к людям. Мне очень не нравится, когда человек из деревни, из Баймакского района для какой-то процедуры должен ехать в Стерлитамак или в Уфу. Это ещё дальше и тяжелее, они эмоционально ещё переживают. Поэтому медицину приближаем к ним.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан