В Уфе прошел региональный этап конкурса «Юные техники и изобретатели»

В УГНТУ прошел региональный этап всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели». Его участниками в этом году стали более 120 школьников.

В финал прошел 21 проект. Это оригинальные технические и инженерные изобретения. Из-за пандемии конкурс проходит в дистанционном формате. Члены жюри и организаторы отмечают, что дети обратили внимание и на то, какие изменения произошли в мире за последние месяцы.