Телеграм-канал: «Радикальные исламисты пытаются столкнуть работников БСК с мусульманами»

В Башкирии радикальные исламисты призывают сторонников выйти на зщиту шихана Куштау. Информация об этом появилась в одном из региональных телеграмм-каналах. Предварительно, сторонники радикального ислама намереваются выйти на протестную акцию завтра, 15 августа.

«Профсоюзы собирают самых решительных мужиков и планируют завтра в 12.00 жёстко ******* [РКН] ваххабитско-навальнистскую хрень на Куштау. Узнав об этом, ваххабиты применяют свою любимую, проверенную в Афгане и Сирии тактику – прикрываться женщинами и детьми. Они созывают как можно женщин и детей на свой завтрашний «флешмоб», чтобы там было как можно больше крови, желательно детской. Работяги, понятно, детей постараются не трогать, но возможны провокации».

телеграм-канал

В ответ на сообщение: «Хайбуллин выпустил фетву башкирской умме с призывом о том, что каждый мусульманин башкортостанского вилайата обязан завтра прибыть и оказать достойный отпор», — сообщают телеграм-каналы.

Также, по данным телеграм-каналов фетву с призывом выйти на Куштау поддержал шейх Абу Исхак Аль Хувейни через исламский интернет-канал AL ALAM.

«Известный салафитский проповедник, Аль Хувейни призвал всех мусульман, имеющих такую возможность, из любой точки мира немедленно приехать в Башкортостан, чтобы принять участие в защите Куштау, защитить исламскую святыню и дать отпор всем, кто воспрепятствует им в этом священнодействии в этот день...»

телеграмм-канал