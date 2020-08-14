Телеграм-канал: «Радикальные исламисты пытаются столкнуть работников БСК с мусульманами»

«Профсоюзы собирают самых решительных мужиков и планируют завтра в 12.00 жёстко ******* [РКН] ваххабитско-навальнистскую хрень на Куштау. Узнав об этом, ваххабиты применяют свою любимую, проверенную в Афгане и Сирии тактику – прикрываться женщинами и детьми. Они созывают как можно женщин и детей на свой завтрашний «флешмоб», чтобы там было как можно больше крови, желательно детской. Работяги, понятно, детей постараются не трогать, но возможны провокации».

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