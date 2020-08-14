Телеграм-канал: «Радикальные исламисты пытаются столкнуть работников БСК с мусульманами»

В Башкирии радикальные исламисты призывают сторонников выйти на зщиту шихана Куштау. Информация об этом появилась в одном из региональных телеграмм-каналах. Предварительно, сторонники радикального ислама намереваются выйти на протестную акцию завтра, 15 августа.
В ответ на сообщение: «Хайбуллин выпустил фетву башкирской умме с призывом о том, что каждый мусульманин башкортостанского вилайата обязан завтра прибыть и оказать достойный отпор», — сообщают телеграм-каналы.
Также, по данным телеграм-каналов фетву с призывом выйти на Куштау поддержал шейх Абу Исхак Аль Хувейни через исламский интернет-канал AL ALAM.