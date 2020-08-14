Еще одна трагедия: под Уфой произошло ДТП с 3 трупами

Я ехал со стороны Уфы в сторону Казани на "Газели". Через машину ехала "копейка". Со встречки вылетела "Приора", произошло столкновение. "Копейка" даже среагировать не могла. У "Приоры" полоса была вообще пустая. Он просто взял и вылетел в лоб.

Айрат П., очевидец аварии