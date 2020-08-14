Еще одна трагедия: под Уфой произошло ДТП с 3 трупами

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. 

Трагедия произошла в Башкирии в Уфимском районе на трассу М7. Недалеко от Уфы в районе деревни Вавилово столкнулись "Лада Приора" и встречный ВАЗ-2101. Оба водителя, а также пассажирка "копейки" скончались на месте происшествия. 

Приехавшая на место бригада скорой медицинской помощи лишь констатировала их смерть. 

Я ехал со стороны Уфы в сторону Казани на "Газели". Через машину ехала "копейка". Со встречки вылетела "Приора", произошло столкновение. "Копейка" даже среагировать не могла. У "Приоры" полоса была вообще пустая. Он просто взял и вылетел в лоб. 

Айрат П., очевидец аварии

В данный момент на участке трассы работает следственно-оперативная группа. Движение по трассе заблокировано со всех сторон. Водителей просят выбирать объездные пути. 