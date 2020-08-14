Лидер ЦДУМ РФ заявил, что призывы выйти мусульман к Куштау провокация

«У нас в республике два духовного управления мусульман – ДУМ РБ и ЦДУМ России, других нет, и мы, и наши муфтии на местах, никаких объявлений по поводу Куштау не делали и призывать к каким-то экстремистским действия не собираемся. Охраной природы занимаются органы государственной власти, это светский вопрос, а не религиозный. К тому же по этому поводу, считаю, необходимо проводить общественные осуждения, такие вопросы не решаются на митингах или демонстрациях. И ссылаться, что мусульмане так делают – некорректно. Вся Земля святая и создана для пользы человека. А такими методами – поднимать людей – никогда вопрос не будет решен. Это чистой воды провокации»

Талгат Таджуддин, Верховный муфтий России