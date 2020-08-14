Лидер ЦДУМ РФ заявил, что призывы выйти мусульман к Куштау провокация

В ЦДУМ РФ заявили, что не призывают мусульман выходить на протестные акции к подножью шихана Куштау. Ранее появилась информация о том, что радикальные представители исламской религии собираются выйти на защиту горы от разработки и призвали всех правоверных мусульман к ним присоединиться.
В частности, председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин сообщил «Башинформу», что ни один лидер мусульман в Башкирии не призывает выходить на протестные акции по защите Куштау.