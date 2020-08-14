Глава ДУМ Башкирии призвал не участвовать в сомнительных флешмобах у Куштау

Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин призвал жителей региона не участвовать в сомнительных протестных акциях на горе Куштау. Об этом он заявил изданию "Башинформ".

Он подчеркнул, что Ислам учит людей приходить к взвешенным путям решения проблем, а различные пикеты и флешмобы противоречат исламской этике.

Издание фетв — это компетенция авторитетных членов совета улемов (ученых) Духовных управлений. Мы, мусульмане, призываем всех сохранять спокойствие и подобные вопросы решать мирным путем в правовом поле», — сказал Айнур Биргалин, комментируя призывы выходить 15 августа с протестами против разработки горы на Куштау.

Как сообщалось ранее, некие лица призывали к провокационным действиям в ходе флешмоба на горе Куштау, выдавая себя за мусульманских лидеров. Лидер ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин отметил, что данные действия провокационные, и попросил всех мусульман не поддаваться на них.