Глава ДУМ Башкирии призвал не участвовать в сомнительных флешмобах у Куштау

Глава ДУМ Башкирии Айнур Биргалин призвал жителей региона не участвовать в сомнительных протестных акциях на горе Куштау. Об этом он заявил изданию "Башинформ".
Он подчеркнул, что Ислам учит людей приходить к взвешенным путям решения проблем, а различные пикеты и флешмобы противоречат исламской этике.
Как сообщалось ранее, некие лица призывали к провокационным действиям в ходе флешмоба на горе Куштау, выдавая себя за мусульманских лидеров. Лидер ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин отметил, что данные действия провокационные, и попросил всех мусульман не поддаваться на них.
Фото: ИА "Башинформ".