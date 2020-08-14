В Башкирии к горе Куштау прибыли новые представители радикального ислама

На гору Куштау прибыли около 50 представителей радикального ислама. По предварительным данным, это ваххабиты из Челябинской области. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Как сообщают источники, люди прибыли на Куштау для того, чтобы радикализовать протест. Ранее глава ДУМ Айнур Биргалин сообщил, что путь решение проблем через пикеты противоречит исламской этике.
Призывы выходить завтра, 15 августа, с протестами против разработки горы Куштау прокомментировал лидер ДУМ Башкирии Айнур Биргалин.
15 августа у подножия Куштау планировали мирную акцию в виде флешмоба представители Росхимпрофсоюза. В ответ на объявление об акции, находящиеся в палаточном лагере возле Куштау активисты призвали мусульман противостоять членам профсоюза. Лидеры ДУМ РБ и ЦДУМ России назвали эти заявления провокационными и порекомендовали не ходить ни на какие протестные акции на Куштау.
Фото: Соцсети.