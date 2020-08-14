В Башкирии к горе Куштау прибыли новые представители радикального ислама

15 августа у подножия Куштау планировали мирную акцию в виде флешмоба представители Росхимпрофсоюза. В ответ на объявление об акции, находящиеся в палаточном лагере возле Куштау активисты призвали мусульман противостоять членам профсоюза. Лидеры ДУМ РБ и ЦДУМ России назвали эти заявления провокационными и порекомендовали не ходить ни на какие протестные акции на Куштау.