На НКО Башкирии организована спам-атака из-за ситуации с Куштау

Приводим текст сообщения с сохранением орфографии и пунктуации: «Готова ли ваша НКО выступить в поддержку позиции руководства Республики по вопросу разработки КушТау?» и дать свой комментарий от некоммерческой организации. Просим сообщить Да/НЕТ. Ответ ожидаем до 11.00 час. завтрашнего дня (по возможности сегодня). Благодарим за оперативность».