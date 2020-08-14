На НКО Башкирии организована спам-атака из-за ситуации с Куштау

В Башкирии общественные организации стали получать сообщения, где содержится просьба отдать свой голос за или против разработки шихана Куштау.
Согласно сообщению, опрос проводится неким Фондом содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Однако, как сообщает пресс-служба Главы региона, республиканские власти к этому опросу отношения не имеют. Руководство Башкирии не обращается за поддержкой к НКО в вопросах разработки шихана.
Приводим текст сообщения с сохранением орфографии и пунктуации: «Готова ли ваша НКО выступить в поддержку позиции руководства Республики по вопросу разработки КушТау?» и дать свой комментарий от некоммерческой организации. Просим сообщить Да/НЕТ. Ответ ожидаем до 11.00 час. завтрашнего дня (по возможности сегодня). Благодарим за оперативность».
В пресс-службе Главы Башкирии просят не реагировать на эту возможную провокацию.
Фото: Интернет