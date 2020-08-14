Стало известно, какой срок грозит виновнику ДТП с 3 трупами в Уфе

Виновник ДТП с тремя погибшими объяснил на суде, куда так спешил. Сегодня водителю Эдуарду Гайнанову избрали меру пресечения.

Напомним, накануне в Уфе, на улице Сочинской, произошла страшная авария с участием 5 машин. Два человека погибли на месте, еще один пострадавший умер в больнице. Как выяснилось, лихач за рулем не имел водительских прав, так как был лишен за езду в нетрезвом виде.

Вот та самая вазовская «девятка» поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды, и автомобиль вновь в кадре – ее несет уже обратно и от каждого удара буквально разрывает на части. Из салона легковушки вылетает пассажир. Прямо под колеса встречного «Рено». Столкнувшись с ним, машина останавливается.

Пассажиров искореженного автомобиля из салона вызволяют уже спасатели. 38-летний водитель и его сверстник с переднего сиденья скончались на месте аварии до приезда скорой. Еще двоим оказывают экстренную помощь прямо на дороге и грузят в неотложку. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

Недоумевающий от такого внимания к себе мужчина в патрульной машине и есть лихач, который вылетел на красный сигнал светофора, едва вырулив и не задев пешехода. Он был на элитном внедорожнике с запоминающимися номерами. Скорость и силу удара можно оценить и по разорванным подушкам безопасности японского авто. Алкотестер показывает 1,2 промилле спиртного в крови, т.е. не меньше бутылки водки. При этом предполагаемый виновник уверяет: ничего крепче «Колы» он в тот вечер не пил.

– Куда Вы ехали? – Я вообще никуда не ехал, я пешком шел. Эдуард Гайнанов, задержанный

Только пешком ему и следовало передвигаться. Задержанный мужчина – Эдуард Гайнанов – уже не первый раз совмещает алкоголь и быструю езду. В январе этого года мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Жизнь, как оказалось, ничему не учит. По иронии судьбы, на этом же внедорожнике 3 года назад смертельное ДТП совершил отец Эдуарда. Вот архивные кадры. Черная «Тойота Ленд Крузер» с уже знакомыми номерами на нагаевском шоссе сбивает бабушку, переходящую дорогу по зебре.

Ночь задержанный провел в полицейском участке. Ну а днем его привезли в суд для избрания меры пресечения. Мужчина был немногословен. Вел себя тихо и отрешенно смотрел перед собой. Заявил о раскаянии, правда, ни факт превышения скорости, ни того, что употреблял алкоголь не признал.

По кадрам видно, что я 60 км/ч ехал. – Вы же гнали. – Вы замеряли эту скорость? – В машине полиции пытались кресло вырвать. – Не было такого. Видео всё покажет, расскажет. Эдуард Гайнанов, задержанный