Радий Хабиров о готовности к учебному году: «Санитарные меры в два раза усилим»

Смертность населения в республике снизилась. Но вместе с тем наблюдается рост количества умерших от болезней дыхательных путей и системы кровообращения. Эта тема стала ключевой на «Здравчасе», который провел Радий Хабиров.

Одна из причин – продолжительный период самоизоляции из-за пандемии, когда люди не проходили диспансеризацию и не получали плановое лечение. Поэтому больницы должны возвращаться в штатный режим. Тем более что сейчас в медучреждениях возникают длинные очереди. К тому же в скором времени начнется новый учебный год, и нельзя допустить инфекционных вспышек в школах, подчеркнул Радий Хабиров.

Мы все меры санитарно-эпидемиологические, которые дают по линии Роспотребнадзора, мы их там в два раза еще усилим и школы защитим. Но медицина тоже должна быть к этому готова. Я не рисую апокалиптический прогноз. Я сторонник ждать более серьезных ударов. Тогда мы будем более эффективны. Это касается всего, Максим Васильевич: это касается и людей, и коечного фонда, и лекарств, и средств защиты и так далее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан