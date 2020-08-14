Радий Хабиров о готовности к учебному году: «Санитарные меры в два раза усилим»

Мы все меры санитарно-эпидемиологические, которые дают по линии Роспотребнадзора, мы их там в два раза еще усилим и школы защитим. Но медицина тоже должна быть к этому готова. Я не рисую апокалиптический прогноз. Я сторонник ждать более серьезных ударов. Тогда мы будем более эффективны. Это касается всего, Максим Васильевич: это касается и людей, и коечного фонда, и лекарств, и средств защиты и так далее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан