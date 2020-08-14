Радий Хабиров о готовности к учебному году: «Санитарные меры в два раза усилим»

Смертность населения в республике снизилась. Но вместе с тем наблюдается рост количества умерших от болезней дыхательных путей и системы кровообращения. Эта тема стала ключевой на «Здравчасе», который провел Радий Хабиров.
Одна из причин – продолжительный период самоизоляции из-за пандемии, когда люди не проходили диспансеризацию и не получали плановое лечение. Поэтому больницы должны возвращаться в штатный режим. Тем более что сейчас в медучреждениях возникают длинные очереди. К тому же в скором времени начнется новый учебный год, и нельзя допустить инфекционных вспышек в школах, подчеркнул Радий Хабиров.