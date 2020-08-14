Стало известно, насколько может подорожать проезд в Уфе

Стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти. Об этом на встрече с журналистами сегодня рассказали представители уфимской администрации. На пресс-конференции обсуждался вопрос организации транспортного обслуживания населения.
От уфимского ДОКа до улицы Дзержинского. Таким был до недавнего времени маршрут 74 автобуса. Теперь он ходит до самой Нижегородки. Это ответные меры от руководства «Башавтотранса» на многочисленные просьбы жителей микрорайона пустить большие автобусы.
74-й – не единственный маршрут, появившийся с начала плановой работы по установлению порядка на рынке общественного транспорта. Автобусы «Башавтотранса» теперь колесят от ГДК до Зубово-Лайф, с Иглино практически до Телецентра. В перспективе – организация новых маршрутов в микрорайоны активной жилой застройки, а также строительство остановочных павильонов.
То, что творилось буквально пару лет назад, уходит в прошлое. Вместо хаотично украшенных рекламой и непрезентабельно выглядящих автобусов приходит транспорт,оформленный в едином стиле. Рынок пассажирских услуг приобретает цивилизованный облик.
С июля 2019 года парк «Башавтотранса» пополнили 623 новых автобуса большого и среднего класса. Чуть меньше половины из этого количества теперь колесят по столице республики. Обновлением транспорта перевооружение системы общественных перевозок не ограничивается. Внедряются новые технологии оплаты проезда. Среди них в том числе карта «Алга», запущенная в 2019 году.
Инвестиции в отрасль общественных перевозок исчисляются уже далеко не миллионами, а цифрами с девятью нулями. Комфорт и безопасность пассажиров стоят недешево. И на сегодняшний день для дальнейшего развития транспортного обслуживания необходимо повышение стоимости услуг, говорят перевозчики. Если региональный Госкомитет по тарифам утвердит новые расценки, то проезд на автобусе уже в ближайшее время подорожает до 28 рублей.