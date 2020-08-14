Стало известно, насколько может подорожать проезд в Уфе

Стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти. Об этом на встрече с журналистами сегодня рассказали представители уфимской администрации. На пресс-конференции обсуждался вопрос организации транспортного обслуживания населения.

От уфимского ДОКа до улицы Дзержинского. Таким был до недавнего времени маршрут 74 автобуса. Теперь он ходит до самой Нижегородки. Это ответные меры от руководства «Башавтотранса» на многочисленные просьбы жителей микрорайона пустить большие автобусы.

Мне удобно выезжать на проспект, например, без пересадок. По работе, каждый день. Главное, чтобы ходили регулярно. – А они регулярно ходят? – Да, в принципе, да. Ирина Рассказова, жительница микрорайона Нижегородка

74-й – не единственный маршрут, появившийся с начала плановой работы по установлению порядка на рынке общественного транспорта. Автобусы «Башавтотранса» теперь колесят от ГДК до Зубово-Лайф, с Иглино практически до Телецентра. В перспективе – организация новых маршрутов в микрорайоны активной жилой застройки, а также строительство остановочных павильонов.

В дальнейшем, конечно, у нас работа будет складываться по всем районам. Не только Ниждегородка, но и центральные, но и в тех частях, где нет навесного павильона. Ильдар Юланов, заместитель главы администрации г. Уфы

То, что творилось буквально пару лет назад, уходит в прошлое. Вместо хаотично украшенных рекламой и непрезентабельно выглядящих автобусов приходит транспорт,оформленный в едином стиле. Рынок пассажирских услуг приобретает цивилизованный облик.

За последние год-полтора «Башавтотранс» существенно обновился. Правительством принимаются меры для поддержания государственного перевозчика, по обновлению и увеличению парка автобусов, и, соответственно, растет количество и доля перевозок, выполняемых нашим предприятием. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

С июля 2019 года парк «Башавтотранса» пополнили 623 новых автобуса большого и среднего класса. Чуть меньше половины из этого количества теперь колесят по столице республики. Обновлением транспорта перевооружение системы общественных перевозок не ограничивается. Внедряются новые технологии оплаты проезда. Среди них в том числе карта «Алга», запущенная в 2019 году.

С первого июля мы этот проект запустили, и на сегодня у 67 перевозчиков, это частные, муниципальные и государственный, передано 5709 терминалов на сумму 114 миллионов рублей. Олег Романов, заместитель директора ОАО «Башкирский регистр социальных карт»