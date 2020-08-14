Жители Уфы получили вместо новой детской площадки трухлявую

В Уфе жители домов по улице Расулева возмутились тем, что их детям предстоит играть на трухлявом инвентаре. Представители местной администрации объяснили ситуацию.
Рассыпающееся в руках дерево – это то, на что должна опираться детская горка при установке. Непонятные рисунки из баллончика и подпаленные крыши. В целом вид игровой площадки оставляет желать лучшего. И не каждый родитель, который видит инвентарь в подобном состоянии, захочет пустить туда своего ребёнка.
Облупленная краска и поломанное основание. Сразу видно, детская площадка уже была в использовании. Жители утверждают, именно в таком состоянии инвентарь собираются установить во дворе дома по адресу Расулева, 6.
Не только игровая площадка не устраивает местных. Отсутствие лежачих полицейских и ограждений. Хоть их установка и не входит в программу «Башкирские дворики», этот вопрос стоит остро уже не первый год. Когда-то на этом месте даже произошла трагедия.
Еще один волнующий момент – вырубка деревьев. По словам местных, незаконная и даже не согласованная с жителями. Уфимцы утверждают: вместо пышных кустов там собрались обустроить очередную парковку.
Чиновники уверяют: взамен старых деревьев будут посажены новые. Землю уже привезли, осталось только выровнять. А вот с площадками не всё так однозначно.
Потерявшая свой вид площадка, скорее всего, не будет установлена в том дворе, говорят чиновники. Правда, и в таком положении она представляет опасность. Дети, лишённые места для игр, уже облюбовали лежащий на земле инвентарь. Родители просят разобраться с ним, пока кто-нибудь из малышей не получил здесь травму.