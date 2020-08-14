Жители Уфы получили вместо новой детской площадки трухлявую

В Уфе жители домов по улице Расулева возмутились тем, что их детям предстоит играть на трухлявом инвентаре. Представители местной администрации объяснили ситуацию.

Рассыпающееся в руках дерево – это то, на что должна опираться детская горка при установке. Непонятные рисунки из баллончика и подпаленные крыши. В целом вид игровой площадки оставляет желать лучшего. И не каждый родитель, который видит инвентарь в подобном состоянии, захочет пустить туда своего ребёнка.

Облупленная краска и поломанное основание. Сразу видно, детская площадка уже была в использовании. Жители утверждают, именно в таком состоянии инвентарь собираются установить во дворе дома по адресу Расулева, 6.

Не только игровая площадка не устраивает местных. Отсутствие лежачих полицейских и ограждений. Хоть их установка и не входит в программу «Башкирские дворики», этот вопрос стоит остро уже не первый год. Когда-то на этом месте даже произошла трагедия.

Еще один волнующий момент – вырубка деревьев. По словам местных, незаконная и даже не согласованная с жителями. Уфимцы утверждают: вместо пышных кустов там собрались обустроить очередную парковку.

На том участке совсем по-другому работы должны были вестись. Все кусты и деревья повырубали, кто и когда их будет сажать заново, мы не знаем. Светлана Лившец, жительница дома по ул. Расулева

Чиновники уверяют: взамен старых деревьев будут посажены новые. Землю уже привезли, осталось только выровнять. А вот с площадками не всё так однозначно.

Там находится трансформаторная подстанция, и провода идут под площадкой. Также проходят линии газоснабжения. Обустраивать на этом месте детскую площадку запретили. Ильшат Муслимов, заместитель директора УЖХ Кировского района