Жители Уфы получили вместо новой детской площадки трухлявую

В Уфе жители домов по улице Расулева возмутились тем, что их детям предстоит играть на трухлявом инвентаре. Представители местной администрации объяснили ситуацию.

Рассыпающееся в руках дерево – это то, на что должна опираться детская горка при установке. Непонятные рисунки из баллончика и подпаленные крыши. В целом вид игровой площадки оставляет желать лучшего. И не каждый родитель, который видит инвентарь в подобном состоянии, захочет пустить туда своего ребёнка.

Облупленная краска и поломанное основание. Сразу видно, детская площадка уже была в использовании. Жители утверждают, именно в таком состоянии инвентарь собираются установить во дворе дома по адресу Расулева, 6.

Не только игровая площадка не устраивает местных. Отсутствие лежачих полицейских и ограждений. Хоть их установка и не входит в программу «Башкирские дворики», этот  вопрос стоит остро уже не первый год. Когда-то на этом месте даже произошла трагедия.

Еще один волнующий момент – вырубка деревьев. По словам местных, незаконная и даже не согласованная с жителями. Уфимцы утверждают: вместо пышных кустов там собрались обустроить очередную парковку.

На том участке совсем по-другому работы должны были вестись. Все кусты и деревья повырубали, кто и когда их будет сажать заново, мы не знаем.

Светлана Лившец, жительница дома по ул. Расулева

Чиновники уверяют: взамен старых деревьев будут посажены новые. Землю уже привезли, осталось только выровнять. А вот с площадками не всё так однозначно.

Там находится трансформаторная подстанция, и провода идут под площадкой. Также проходят линии газоснабжения. Обустраивать на этом месте детскую площадку запретили.

Ильшат Муслимов, заместитель директора УЖХ Кировского района

Потерявшая свой вид площадка, скорее всего, не будет установлена в том дворе, говорят чиновники. Правда, и в таком положении она представляет опасность. Дети, лишённые места для игр, уже облюбовали лежащий на земле инвентарь. Родители просят разобраться с ним, пока кто-нибудь из малышей не получил здесь травму.