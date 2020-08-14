Этап Волейбольной Лиги наций в Уфе перенесен на 2021 год

В Уфе в следующем году пройдет этап Волейбольной Лиги наций. Об этом стало известно в ходе визита в столицу Башкортостана генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко. К визиту гостя в клубе «Урал» приурочили презентацию команды, которая прошла в онлайн-режиме.

По разные стороны сетки – «Тархан» и «Беркуты Урала». Фарм-клуб и молодежная команда флагмана башкирского волейбола. В ожидании высоких гостей соперники провели выставочный матч. Этим летом в Уфе должны были выступить участники Лиги Наций, но коронавирус не позволил провести этап. До Уфы турнир доедет, но уже в следующем году. Продолжает город подготовку и к этапу чемпионата мира по волейболу в 2022-м. На данный момент его проведение не подвергается сомнению.

Учитывая то, как проходят здесь наши соревнования, Лига наций и Мировая лига. Учитывая опыт и клуба, и министерства спорта, я уверен, что все это пройдет на самом высоком уровне. Александр Яременко, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола

Игры мирового чемпионата пройдут на «Уфа-Арене». Будет построен и новый волейбольный дворец. Его планируют начать возводить в этом году. Сроки окончания строительства из-за коронавируса, скорее всего, придется сдвинуть. Пандемия стала причиной задолженностей клуба перед игроками. В ближайшее время эта проблема будет решена.

На сегодняшний день у нас есть небольшой долг по прошлому сезону. Я думаю, мы в августе-сентябре эти долги закроем. Смета на следующий сезон утверждена, средства будут. Ульфат Мустафин, глава администрации г. Уфы

До начала сезона еще много времени, но команду болельщикам решили представить уже сейчас. В формате онлайн. Состав сильно обновился. Команда уже вовсю работает под руководством нового главного тренера Игоря Шулепова.

Работали в Уфе на Кашкадане. Благо погода позволяла, работали на улице. Много аэробной работы, потому что два месяца сидения дома не прошли бесследно. Игорь Шулепов, главный тренер ВК «Урал»

В клубе очень серьезно относятся к требованиям безопасности по коронавирусу. Игроки на сборе живут в гостинице и стараются максимально ограничить контакты.

Находились в гостинице. Выходить никуда нельзя. Ужин, обед, завтрак и обратно в номер. По каким-то мелочам могли обратиться к руководству клуба. Роман Брагин, игрок ВК «Урал»