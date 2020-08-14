Этап Волейбольной Лиги наций в Уфе перенесен на 2021 год

В Уфе в следующем году пройдет этап Волейбольной Лиги наций. Об этом стало известно в ходе визита в столицу Башкортостана генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Яременко. К визиту гостя в клубе «Урал» приурочили презентацию команды, которая прошла в онлайн-режиме.
По разные стороны сетки – «Тархан» и «Беркуты Урала». Фарм-клуб и молодежная команда флагмана башкирского волейбола. В ожидании высоких гостей соперники провели выставочный матч. Этим летом в Уфе должны были выступить участники Лиги Наций, но коронавирус не позволил провести этап. До Уфы турнир доедет, но уже в следующем году. Продолжает город подготовку и к этапу чемпионата мира по волейболу в 2022-м. На данный момент его проведение не подвергается сомнению.
Игры мирового чемпионата пройдут на «Уфа-Арене». Будет построен и новый волейбольный дворец. Его планируют начать возводить в этом году. Сроки окончания строительства из-за коронавируса, скорее всего, придется сдвинуть. Пандемия стала причиной задолженностей клуба перед игроками. В ближайшее время эта проблема будет решена.
До начала сезона еще много времени, но команду болельщикам решили представить уже сейчас. В формате онлайн. Состав сильно обновился. Команда уже вовсю работает под руководством нового главного тренера Игоря Шулепова.
В клубе очень серьезно относятся к требованиям безопасности по коронавирусу. Игроки на сборе живут в гостинице и стараются максимально ограничить контакты.
Предстоящий сезон станет для «Урала» юбилейным, 25-м в Суперлиге. Уфимцы серьезно настроены выступить лучше, чем в минувшем чемпионате. Несмотря на звездный состав, команда заняла лишь 13-место.