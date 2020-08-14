В Уфе открыли памятник легендарному снайперу Наталье Ковшовой

В Уфе открыли памятник Герою Советского Союза, снайперу Наталье Ковшовой. Несмотря на дождливую погоду, открытие переносить не стали, ведь сегодня памятная дата: 14 августа 42-го года наша землячка вместе со своей напарницей Марией Поливановой вступила в бой с противником в деревне Сутоки Новгородской области.
Снайпер Наталья Ковшова героически погибла в неравном бою с противником. Она была снайпером 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. На личном счету Ковшовой 167 фашистских солдат и офицеров. Сегодня на открытие приехали ветераны, труженики тыла и жители Октябрьского района.
Памятник Наталье Ковшовой установили во дворе лицея № 155. Над скульптурой работал художник Халит Галиуллин. По задумке героиня с невозмутимым взглядом и с винтовкой в руках стоит на фоне разрывающихся снарядов. В верхней части композиции авторы разместили звезду Героя Советского Союза. Скульптуру во дворе школы установили неслучайно, ведь скоро лицею №155 присвоят имя Натальи Ковшовой.