В Уфе открыли памятник легендарному снайперу Наталье Ковшовой

В Уфе открыли памятник Герою Советского Союза, снайперу Наталье Ковшовой. Несмотря на дождливую погоду, открытие переносить не стали, ведь сегодня памятная дата: 14 августа 42-го года наша землячка вместе со своей напарницей Марией Поливановой вступила в бой с противником в деревне Сутоки Новгородской области.

Снайпер Наталья Ковшова героически погибла в неравном бою с противником. Она была снайпером 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. На личном счету Ковшовой 167 фашистских солдат и офицеров. Сегодня на открытие приехали ветераны, труженики тыла и жители Октябрьского района.

Памятник – это считается маяк, неугасимый маяк. Он будет воодушевлять, окрылять молодежь на новые дела, на новые подвиги, и чтобы любили всех фронтовиков, которые погибли за нашу великую Родину, Россию и Советский Союз. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны