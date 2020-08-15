Житель Уфы «заработал» на пенсионерах почти 800 тысяч

Караидельский районный суд установил, что 29-летний житель Уфы направил своих торговых агентов в несколько районов для заключения договоров с гражданами на установке ПВХ-окон. Агенты выехали в Аскинский, Караидельский, Гафурийский, Буздякский и Уфимский районы.

Пенсионерам предложили взять в банке потребительский кредит на ту же сумму, сколько стоила услуга установки окон. Все деньги были переведены на счет 29-летнего уфимца, который не посчитал нужным выполнить условия договора и потратил все деньги на свои нужды.