Жительница Башкирии лишилась телефона, отвлекшись на одежду

Жительница Башкирии лишилась сотового телефона, отвлекшись на стеллаж с одеждой. Бесхозную дорогую вещь тут же поспешили прикарманить две другие женщины, не зная, что их снимает камера видеонаблюдения.

Жительница села Толбазы обратилась в полицию в Аургазинском районе, сообщив о похищении ее сотового телефона. Оказалось, что, прогуливаясь по магазинам, 43-летняя женщина положила телефон на одну из полок, пока рассматривала одежду, а потом отвлеклась на другой стеллаж, напрочь забыв о телефоне.

В этот момент телефон заметила 32-летняя женщина. Она не поспешила искать владельца, а спрятала сотовый под одежду и прикрыла собой обзор. После этого телефон она передала 58-летней посетительнице торговой точки. Женщины тут ушли из магазина.

В пресс-службе МВД по РБ отметили, что весь процесс засняли камеры видеонаблюдения. На данный момент сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Фото: скриншот видео.