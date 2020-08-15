В Уфе застройщик выплатит полмиллиона за самовольную реконструкцию

В Уфе застройщик начал самовольную реконструкцию объекта капитального строительства. Теперь ему придется выплатить внушительный штраф.

В пресс-службе Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору сообщили, что к ним обратились из Рореестра по поводу самовольной реконструкции объекта в Уфе на ул. Заки Валиди, 64. Госкомитет организовал проверку.

Оказалось, что у застройщика не было никаких разрешительных документов на строительство. После выяснения подробностей на него было возбуждено административное дело.