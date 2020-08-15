В Башкирии пенсионерке удалось спастись при пожаре

Ближе к вечеру в селе Верхнетроицкое Туймазинского района произошло возгорание в жилом доме. А началось все с того, что женщина 1952 года рождения, поставив еду в духовку, отправилась в другое помещение смотреть телевизор. Через какое-то время сработал пожарный извещатель. Женщина бросилась на кухню, а там уже полыхал огонь. Пенсионерка попыталась потушить его сама, но у нее не получилось, и она поспешила покинуть дом.