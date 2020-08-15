В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

Федеральный оперштаб обновил данные по заболеваемости. В Башкирии все еще продолжается рост общего числа заболевших коронавирусом.

За последние сутки в республике подтвердили еще 34 случая заражения. Всего в регионе было обнаружено 7 264 заболевших. Таким образом, Башкирия оказалась чуть выше Пензенской области в списке регионов страны, распределенных по числу зараженных.